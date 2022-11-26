В Мариуполе взорвалось авто с оккупантами: есть ликвидированные захватчики

В оккупированном Мариуполе взорвалось авто, в котором находились россияне. Похоже, один захватчик ликвидирован.

Инцидент произошел 25 ноября на улице Громовой 63 возле оккупационной "администрации". Там взорвался автомобиль ВАЗ.

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В машине были оккупанты

Партизаны сообщили, что за рулем находился военный чиновник – россиянин, прибывший вместе с новым гауляйтером. Еще двое россиян, которые тоже были одеты в военную форму, пострадали:

У одного из них – ожоги высокой степени. Захватчика отправили в госпиталь в Донецке. В сопротивлении отмечают, что оккупант мог и не выжить.

Другого отбросило взрывной волной в бордюр. У него перелом руки, черепно-мозговая травма. Он находится в Мариупольской больнице № 2.



Место взрыва / Фото Мариупольского сопротивления

Добавили, что эпицентр взрыва был в центре автомобиля. Спасатели прибыли через 10 минут и тушили автомобиль зря.



Двое оккупантов пострадали / Фото Мариупольского сопротивления

Мариупольское сопротивление не подтвердило и не опровергло свое участие в инциденте. Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в любом случае "минус оккупант" – это точно хорошая новость.

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