Во временно оккупированном Мариуполе россияне продолжают активно использовать порт и железную дорогу для перевозок. Местные жители все чаще сообщают о подозрительных грузах, которые появляются после прибытия судов.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал о новом железнодорожном перемещении из Мариуполя. По его словам, детали этого рейса могут свидетельствовать о военном назначении груза.

Подозрительные вагоны из порта Мариуполя

После очередного прибытия судна в мариупольский порт очевидцы заметили загрузку ящиков, похожих на коробки для снарядов. Поезд с этим грузом отправился в направлении Волновахи, одного из главных железнодорожных узлов оккупированной части Донецкой области.

Наши люди, которые там работают, видели, как в вагоны грузили коробки, похожие на ящики от снарядов и патронов. Мы доверяем этим свидетельствам, ведь после боев в Мариуполе трудно не узнать тару для боеприпасов,

– рассказал Андрющенко.

Волноваха сейчас стала ключевым пунктом для транспортировки военной техники, боеприпасов и живой силы. Именно через это направление россияне координируют большинство своих логистических маршрутов на юге.

Как россияне используют порт Мариуполя?

Андрющенко предостерег, что дальнейшее использование мариупольского порта для военных целей создает серьезную опасность. Оккупанты привлекают к перевозкам гражданские экипажи, которые фактически помогают в транспортировке боеприпасов.

Возможно, надо пересмотреть политику относительно того, является ли военной целью судно, которое заходит в порт Мариуполя или Бердянска. В Бердянске уже был опыт поражения, но, похоже, это надо повторять, чтобы гражданские команды – капитаны, помощники, матросы – отказывались от перевозки снарядов,

– подчеркнул Андрющенко.

Привлечение гражданских моряков к таким операциям повышает риск ударов по судам и делает Азовское море зоной постоянной опасности. Он отметил, что именно такие рейсы позволяют оккупантам налаживать новые логистические пути для поставки оружия. Из-за этого Азовское море постепенно превращается в еще один участок фронта, где гражданские суда могут оказаться под угрозой.

Мариуполь под оккупацией: что известно о жизни города?