До марта у россиян будут явные проблемы с боеприпасами, – ГУР о том, достаточно ли их в Украине

Россияне постоянно увеличивают сроки между массированными ракетными обстрелами и уменьшают количество ракет в одном залпе. Кирилл Буданов сказал, что ракет у страны-агрессорки осталось немного, а скоро будут ощутимы проблемы с боеприпасами.

В эфире новостного телемарафона начальник ГУР Кирилл Буданов оценил возможности оккупантов. У них уже очевидна нехватка ракет, а скоро будут явные проблемы с боеприпасами. Об этом пишет 24 канал.

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Через несколько месяцев в России не будет хватать артиллерийских боеприпасов

Уже в марте этого года у российских сил будут явные проблемы с запасами боеприпасов, в том числе артиллерийских. Кирилл Буданов заявил, что запасы боеприпасов у оккупантов сократятся до 30%.

Они уже давно пошли ва-банк. Этот вопрос так широко сейчас еще не тиражируется, но у них уже появились значительные проблемы с обычными видами вооружения, подразумевается с артиллерийскими боеприпасами, там тоже будет крушение. Ну давайте говорить так: к марту проблемы с боеприпасами будут очень очевидны,

– сказал он.

Начальник ГУР добавил, что из-за нехватки боеприпасов весной количество применяемых российскими захватчиками в сутки боеприпасов упадет до 10 – 15 тысяч.

Хватит ли боеприпасов в Украине

Пока что Украина не дошла до паритета с Россией по вооружению. Буданов признался, что если бы не помощь от других стран, нашим защитникам нечем было бы стрелять. Средства поражения были бы, однако боеприпасы отсутствовали бы. Пока это самая главная проблема для Украины – обеспечить себя боеприпасами. Мы налаживаем их производство, заказываем и покупаем у партнеров. В России сейчас то же самое.

Россия не просчитывала, что война будет занимать много времени. Поэтому оккупанты вынуждены сократить количество боеприпасов, которые раньше использовали за сутки. Если в начале полномасштабного вторжения этот показатель был 60 тысяч, то сейчас он составляет 19 – 20 тысяч.

Со временем Украина обретет паритетность в вооружении с Россией. Мы ведь будем продолжать производить новые боеприпасы и нам их будут поставлять наши партнеры. А все, на что могут сейчас рассчитывать оккупанты, это остаток и собственные производственные мощности. Ну и на совсем небольшое количество стран, которые, теоретически, смогут немного помочь России с вооружением.