В машине народного депутата Гончаренко обнаружили прослушку

Народный депутат Алексей Гончаренко 21 сентября сообщил, что в его автомобиле обнаружили прослушивающее устройство. Он вызвал полицию, которая будет выяснять все обстоятельства инцидента.

Подробности рассказал народный депутат в видео, которое он опубликовал в сети.

Что известно о прослушке, обнаруженной у Гончаренко?

Депутат отметил, что "прослушивали" автомобиль, которым пользуется его семья. Соответствующее устройство, по его словам, он обнаружил под водительским сиденьем.

Гончаренко отметил, что установленный в автомобиле механизм, хотя и "не супер инновационный", но имеет микрофон и в целом, как он уточнил, "все есть". Народный депутат подчеркнул, что будет поднимать этот вопрос в Раде, на ВСК и в ПАСЕ.

Кто такой Гончаренко и чем он занимается?

Алексей Гончаренко – украинский политик, народный депутат Украины VIII и IX созывов, член фракции "Европейская Солидарность". Входит в состав Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Занимает должность председателя Комитета ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Рады Европы) по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц, где работает над защитой прав украинцев в Европе.

Также Гончаренко возглавляет Временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады Украины по расследованию возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения.