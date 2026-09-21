Подробиці розповів нардеп у відео, яке він опублікував у мережі.

Що відомо про знайдену в Гончаренка прослушку?

Нардеп зазначив, що "прослуховували" машину, якою користується його родина. Відповідний пристрій, за його словами, він знайшов під водійським кріслом.

Гончаренко зазначив, що встановлений в автомобілі механізм, хоч і "не супер інноваційний", але має мікрофон і загалом, як він уточнив, "усе є". Нардеп підкреслив, що буде порушувати це питання в Раді, на ТСК і в ПАРЄ.

Хто такий Гончаренко й чим він займається?

Олексій Гончаренко – український політик, народний депутат України VIII та IX скликань, член фракції "Європейська Солідарність". Входить до складу Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Обіймає посаду президента Комітету ПАРЄ (Парламентської асамблеї Ради Європи) з питань міграції, біженців та переміщених осіб, де працює над захистом прав українців у Європі.

Також Гончаренко очолює Тимчасову слідчу комісію (ТСК) Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.