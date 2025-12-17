В Мексике "зажгли" новогоднюю елку: она сгорела

В мексиканском городе Сан Винсенте во время зажжения новогодней елки та сгорела. На украшения попали искры от пиротехники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Во Львове якобы "падала" новогодняя елка: в горсовете отреагировали на сообщение

Как в Мексике сгорела новогодняя елка?

В городе Сан Винсенте в Мексике зажигали новогоднюю елку, на что пришли посмотреть сотни людей. Правда, елка сгорела.

На украшения попали искры от пиротехники, из-за чего елка стремительно вспыхнула.

Люди пытались потушить пожар подручными средствами, но безуспешно. Елка сгорела дотла. В результате инцидента никто не пострадал.

В Мексике сгорела новогодняя елка: смотрите видео

Ранее в России попадали новогодние елки