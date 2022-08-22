В Мелитополе коллаборанты готовят диверсию: отключат все котельные

Во временно захваченном Мелитополе захватчики под руководством балицкого гауляйтера готовят диверсию на сетях отопления – отключают котельные.

оккупанты уничтожили сеть отопления, а восстановить не могут

Еще в начале лета псевдодиректор ООО "Тепло-Мелитополь" Константин Тюрин демонстративно на камеру показывал, как отрезает трубы, по которым шло тепло в школы и больницы медгородка, от автономных котельных.

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Учитывая отсутствие технически грамотных специалистов, коллаборанты не смогли запустить украденные ими модульные котельные. Но официально коллаборанты свою несостоятельность признать не могли.

Поэтому сославшись на то, что не знают, где им купить пилеты, отрезали трубы на четырех из 7 модульных котельных, которые обогревали медицинский городок, детский сад и школу №4, приют, котельную ТДАТУ.

Другими словами, новая псевдовласть откинула систему отопления Мелитополя на 20 лет назад.

Осенью город и другие оккупированные территории Запорожской области может ждать коммунальный коллапс, потому что во многих населенных пунктах нет газа, а значит, не будет отопления.

оккупанты также минуют котельные

Предварительно Иван Федоров сообщал, что захватчики минируют теплоцентрали и большие котельные. Их хотят взорвать, чтобы обвинить Украину в срыве отопительного сезона.

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