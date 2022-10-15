В Мелитополе накануне прогремели 4 взрыва: снова горела вражеская военная база

Российские военные на территории временно захваченного Мелитополя все больше пытаются закрепиться. Впрочем, украинские силы препятствуют им в этом.

В Мелитополе накануне прогремели 4 взрыва

Так, 14 октября в районе захваченного оккупантами аэродрома Мелитополя прозвучало 4 громких взрыва, что может свидетельствовать о ликвидации врага нашими военными. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

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Прожарка россиян в Мелитополе продолжается. Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией,

– заявил он.

По его словам, все говорит о том, что это была очередная военная база врага. Оккупанты безрезультатно пытались ее восстановить, но она в очередной раз понесла потери.



В Мелитополе минус еще одна враждебная военная база / Фото из телеграмма Ивана Федорова

Федоров отметил, что после ряда взрывов российские военные начали вывозить оттуда ликвидированную технику.

Предыдущие взрывы на захваченном аэродроме Мелитополя

3 сентября на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя прозвучало 5 громких взрывов. Тогда Федоров заявлял, что ранее оккупанты пытались свести туда свою технику.

Он подчеркнул, что украинские силы сопротивления продолжают превращать российскую технику в хлам и все их попытки "реанимировать" склад в густой черный дым.

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