В Мелитополе оккупанты закрыли морг на замок, местные не могут похоронить родных, – СМИ

Сначала российские оккупанты захватили городской морг в Мелитополе. Теперь его вообще закрыли, так что местные даже не могут похоронить своих родных.

Это единственный морг в городе. Его закрыли на замок больше недели назад.

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Военные россии закрыли морг: предыстория

Российские оккупанты захватили помещение морга, когда Вооруженные Силы Украины ракетным ударом разбомбили их базу на военном аэродроме в Мелитополе.

Тогда они переместились в морг, а вместе свезли туда часть трупов своих солдат. Однако даже со своими они обращаются как изверги – трупы в морге лежат в коридорах и даже на лестнице, говорят очевидцы.

Тогда украинские судмедэксперты отказались сотрудничать с ними и покинули рабочие места. Мэр Мелитополя Иван Фёдоров подтвердил эту информацию.

Украинские судмедэксперты и врачи отказались сотрудничать с оккупантами. Они создают препятствия для того, чтобы проходил обзор и подписывались документы. Тем самым препятствуя в захоронении наших людей. Выдача родственникам из морга умершего – это нелегкая задача, которую устроили россияне,

– сказал он.

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Однако в морге были тела умерших гражданских мелитопольцев. В частности, была и молодая мать, погибшая в страшном ДТП. Ее не могут похоронить уже 10 суток.

Говорят, что без заключения судмедэкспертизы тело со временем придется эксгумировать, чтобы доказать причину смерти.

Еще одна семья не смогла даже оставить труп мужчины в морге, потому что с прошлой недели на нем висит замок.

Россияне паникуют

оккупанты в панике уже обратились к семейным врачам с требованием выдавать людям справки о смерти. Однако медики справедливо отмечают, что такая справка не является выводом судмедэксперта и позже тело придется эксгумировать.

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оккупанты продолжают строить оборону в Мелитополе. Также они намеренно пытаются довести город до гуманитарной катастрофы.