Громкий взрыв прогремел в Мелитополе: на место происшествия помчалась пожарная машина

Во временно оккупированном Мелитополе опять прогремели взрывы. У захватчиков снова подгорает.

В Мелитополе взрыв

Ведь наши защитники не дают оккупантам расслабиться. В городе постоянно "хлопок". Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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24 сентября во временно оккупированном Мелитополе слышали громкий взрыв в северной части города.

Силы сопротивления еще не дают оккупантам спокойно спать. Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя,

– сообщил Федоров.

По информации очевидцев, в ту сторону помчалась пожарная машина. Впрочем, пока подробной информации нет, но городской голова подчеркнул, что сейчас собирают сведения о том, где у оккупантов "подгорело" на этот раз.

В Мелитополе оккупанты набирают "добровольцев" для мобилизации

Российские захватчики на оккупированных территориях Запорожья начали мобилизовать в свои войска украинских граждан. Да, мужчины уже не могут выехать на подконтрольную Украине территорию.

По словам Федорова, главный гауляйтер Мелитополя объявил о формировании добровольческого батальона. Известно, что в нем должно быть не менее 3 тысяч человек. Поэтому украинских мужчин призывают уезжать с временно оккупированной территории.

Если украинцы все же попали в российские войска, то должны полностью саботировать выполнение приказов российского руководства и при первой же возможности сдаваться ВСУ.

Заметьте – Федоров призывает уезжать из Мелитополя: смотрите видео