В Мелитополе возле базы ФСБ, коллаборанта Балицкого и пропагандистов взорвалось авто, – мэр

25 октября в Мелитополе прогремел взрыв возле "телекомпании" пропагандистов и базы российского ФСБ. Сообщают, что взорвалось авто, которое стояло рядом.

Сначала о взрыве возле "телерадиокомпании" написали российские СМИ. Впоследствии законный мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал ситуацию.

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Детали взрыва возле базы коллаборанта Балицкого

Иван Федоров сообщил, что кремлевские пропагандисты "неудачно покурили" возле ФСБ россиян, осевших в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. В многоэтажке также был расположен офис пропагандистов.

По данным российских СМИ, в результате происшествия пострадали 5 человек. Однако мэр Мелитополя пока не подтвердил эту информацию.

Как выглядит "телекомпания" пропагандистов сейчас: смотрите видео

Иван Федоров добавил, что "дальше будет еще горячее". Также мэр поделился фотографиями того, как теперь выглядит офис пропагандистов.

"Телерадиокомпания" российских пропагандистов в Мелитополе / Фото Ивана Федорова

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Россияне продолжают терроризировать местное население в Мелитополе

Об издевательствах над жителями Мелитополя российскими военными рассказал Иван Федоров. Он говорит, что школы "охраняют" вооруженные оккупанты.

Родителей в здания они вообще не пускают. Кроме того, россияне запирают детей после начала занятий и открывают только в конце учебного дня после тщательной "проверки" учеников.

Иван Федоров отмечает, что захватчики относятся к местным украинцам, как к животным. Они выбивают двери в квартирах и даже забирают жителей в плен.

Сотни людей просто похищают, а отпускают лишь единицы. По мнению законного главы, террор только ухудшится, если Россия введет военное положение.

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