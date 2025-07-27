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Россияне уничтожают черешневые сады Филибера в Мелитополе

Мелитополь всегда славился черешней. Украинцы помнят, как горожане приносили ведра ягод прямо к поездам, которые ехали в Крым.

Сады Филибера цветут в Мелитополе: смотрите видео

Но россияне решили, что старые черешни им не нужны. В течение оккупации они рыли там окопы и устроили барахолку. И даже гордились тем, что такое существует.

"Пропаганда снимает видео о том, как люди выносят из дома старые вещи и перепродают, чтобы выжить. Кстати, на барахолке часто можно встретить и спекулянтов, которые перепродают гуманитарку. Пропагандисты, естественно, об этом умалчивают", – писали местные паблики в 2023 году.



Так выглядели сады Филибера в мае 2025-го / Фото Желтая лента, Суспильное

Справка. Сады Филибера в Мелитополе – это визитная карточка города. Андрей Корвацкий и Луи Анри Филибер занимались выращиванием черешни на Запорожье в конце XIX века. Филибер привез первые саженцы фруктовых деревьев из-за границы, а Корвацкий начал их выращивать. Первые деревья были высажены в северной части Мелитополя, на территориях, известных как "Дача Филибера". Это и были сады Филибера (или сады Корвацкого). И именно оттуда начинается славная история мелитопольской черешни.

Сообщение о том, что враг положил глаз и на сады Филибера, появились 13 июля 2025 года.

В микрорайоне в садах Филибера начали выкорчевывать деревья. Рядом с многоэтажками уже вывозят древесину,

– приводили данные мелитопольцы.

Строители, которых свезли россияне, приставали к несовершеннолетним, о чем тоже писали телеграм-каналы. И понемногу рубили деревья.

Как выглядят сады Филибера сейчас / Фото из телеграм-каналов

Местные паблики и "Желтая лента" так описывают события:

"Когда-то это была изюминка Мелитополя – черешневые сады в самом центре города. Сейчас оккупанты их просто вырубают".

"В Мелитополе уничтожают черешневые сады – одну из главных гордостей города и популярное место для отдыха местных с детьми. Сейчас на территории садов появились трубы, начаты строительные работы".

Предположительно, на территории садов появится "детская больница". Таким образом россияне стирают историю оккупированных земель, мол, пришла "наша власть" и "подарила" вам больницы. А то, что до появления здесь россиян город развивался, имеет собственные памятники и символы, оккупантам плевать.

Интересно, вспоминает ли при этом враг известную пьесу Чехова "Вишневый сад", которую так любят в России?