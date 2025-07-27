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Росіяни знищують черешневі сади Філібера у Мелітополі

Мелітополь завжди славився черешнею. Українці пам'ятають, як містяни приносили відра ягід просто до потягів, які їхали в Крим.

Сади Філібера квітнуть у Мелітополі: дивіться відео

Та росіяни вирішили, що старі черешні їм не потрібні. Протягом окупації вони рили там окопи та влаштували барахолку. І навіть пишалися тим, що таке існує.

"Пропаганда знімає відео про те, як люди виносять із дому старі речі та перепродують, щоб вижити. До речі, на барахолці часто можна зустріти і спекулянтів, які перепродують гуманітарку. Пропагандисти, природно, про це замовчують", – писали місцеві пабліки у 2023 році.



Такий вигляд мали сади Філібера у травні 2025-го / Фото Жовта стрічка, Суспільне

Довідка. Сади Філібера в Мелітополі – це візитівка міста. Андрій Корвацький та Луї Анрі Філібер займалися вирощуванням черешні на Запоріжжі наприкінці XIX століття. Філібер привіз перші саджанці фруктових дерев з-за кордону, а Корвацький почав їх вирощувати. Перші дерева були висаджені у північній частині Мелітополя, на територіях, відомих як "Дача Філібера". Це і були сади Філібера (або сади Корвацького). І саме звідти починається славетна історія мелітопольської черешні.

Повідомлення про те, що ворог накинув оком і на сади Філібера, з'явилися 13 липня 2025 року.

В мікрорайоні в садах Філібера почали викорчовувати дерева. Поряд із багатоповерхівками вже вивозять деревину,

– наводили дані мелітопольці.

Будівельники, яких звезли росіяни, чіплялися до неповнолітніх, про що теж писали телеграм-канали. І потроху рубали дерева.

Який вигляд мають сади Філібера зараз / Фото з телеграм-каналів

Місцеві пабліки та "Жовта стрічка" так описують події:

"Колись це була родзинка Мелітополя – черешневі сади в самому центрі міста. Зараз окупанти їх просто вирубують".

"В Мелітополі знищують черешневі сади – одну з головних гордостей міста та популярне місце для відпочинку місцевих з дітьми. Наразі на території садів з'явилися труби, розпочато будівельні роботи".

Імовірно, на території садів постане "дитяча лікарня". Таким чином росіяни стирають історію окупованих земель, мовляв, прийшла "наша влада" і "подарувала" вам лікарні. А те, що до появи тут росіян місто розвивалося, має власні пам'ятки та символи, окупантів не обходить.

Цікаво, чи згадує при цьому ворог відому п'єсу Чехова "Вишневий сад", яку так люблять у Росії?