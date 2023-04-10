Именно поэтому оккупанты привлекают работников из России. Для этого им организуют так называемые "командировки" на временно оккупированные территории.

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Однако обходятся такие работники России гораздо дороже предателей.

К каким действиям вдаются оккупанты в Мелитополе

Местные гауляйтеры уже чувствуют нарастание напряжения и для того, чтобы и те коллаборанты, которые уже работают на россиян, не сбежали, у них изымают загранпаспорта. В частности, такую практику начали применять в отношении Мелитопольских коллаборантов,

– заявили в Центре национального сопротивления.

Именно поэтому там призвали местных коллаборантов пойти на сотрудничество с украинскими силами обороны. Там предупредили их, что когда они перестают быть нужными для россиян, то их шансы на выживание значительно уменьшаются.

Что происходит в Мелитополе