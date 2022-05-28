В Мелитопольском районе отдел полиции стал "народной милицией" и перешел на сторону врага

Приазовский отдел полиции в Мелитопольском районе стал "народной милицией". Правоохранители перешли на сторону врага.

Интересно, что среди изменников есть и участники АТО. Об этом сообщили в Запорожской ОВО 28 мая.

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На сторону врага перешел и начальник с покровителем

В Мелитопольском районе Приазовский отдел полиции теперь называется "народной милицией", потому что перешел на сторону врага,

– говорится в сообщении.

Сотрудничать с врагом согласились не менее 35 работников отдела во главе с начальником и его заместителем. Местные власти предполагают, что подобное действие полицейских могло быть вызвано психологическим, а, возможно, и физическим давлением на людей и их семьи.

Ситуация в Запорожском направлении

В Запорожском направлении враг применил минометы, реактивную и ствольную артиллерию вдоль линии столкновения. Нанес авиационные удары с самолетов штурмовой авиации Су-25 в районах Малой Токмачки и Орехова.

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