В метро Киева не работают комплексы самообслуживания: есть повреждения коммуникаций

В столице из-за повреждений внешних коммуникаций на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. Отмечают, что специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования.

Смотрите также Киев атаковали "Шахедами": сколько удалось уничтожить целей

О полном возобновлении работы терминалов обещают сообщить дополнительно.

Альтернативы способы оплаты

Теперь оплатить проезд можно:

транспортной картой

qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"

бесконтактной банковской картой

мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

К слову, вчера в столице по техническим причинам не работал фуникулер.

Киев ночью был под атакой "Шахедов"

Под утро враг атаковал Киев иранскими дронами "Шахедами", силами Противовоздушной обороны уничтожено около 20 вражеских целей.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не было. Данные обновляются и уточняются.