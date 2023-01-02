На некоторых станциях метро сейчас работает только 2 турникета. Как отмечают в КГГА, технический сбой в работе автоматики произошел из-за перепадов напряжения.

К теме В Киеве из-за скачков напряжения произошел масштабный сбой в работе метро: какая ситуация сейчас

Какие станции работают в обычном режиме

Как отмечают, стабильная работа метрополитена обеспечена на станциях:

  • "Героев Днепра",
  • "Почайна",
  • "Тараса Шевченко",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Сырец",
  • Дворец Спорта,
  • "Кловская",
  • "Дружбы народов",
  • "Выдубичи",
  • "Славутич",
  • "Осокорки",
  • "Позняки",
  • "Харьковская".

Специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования.

В метро собрались огромные очереди / Фото из местных телеграмм-каналов

О полном возобновлении работы турникетов сообщат дополнительно. В сети киевлян призывают планировать свой маршрут заблаговременно из-за большого скопления людей в метро.

В Киеве под колесами поезда погиб мужчина: коротко

  • 24 декабря в столице человек попал под колеса метро. Поезда красной ветки метро курсировали по другому маршруту. Инцидент произошел на станции "Лесная".
  • На месте происшествия работали медики и правоохранители. В КГГА отмечают, что специалисты проводили необходимую работу, чтобы вытащить человека из-под поезда.
  • По состоянию на 18:53 движение поездов по красной линии метро возобновили. Метрополитен заработал в обычном режиме после случая падения пассажира на путях.
  • Около 20:30 спасатели Киева сообщили, что тело мужчины, попавшего под поезд, достали. Сотрудники ГСЧС обнаружили, что мужчину зажало между платформой и поездом.
  • Впоследствии спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего и передали правоохранительным органам для проведения следствия и установления причин трагического случая.