На деяких станціях метро наразі працюють лише 2 турнікети. Як зазначають у КМДА, технічний збій у роботі автоматики стався через перепади напруги.
До теми У Києві через стрибки напруги стався масштабний збій у роботі метро: яка ситуація зараз
Які станції працюють у звичайному режимі
Як зазначають, стабільна робота метрополітену забезпечена на станціях:
- "Героїв Дніпра",
- "Почайна",
- "Тараса Шевченка",
- "Контрактова площа",
- "Сирець",
- "Палац Спорту",
- "Кловська",
- "Дружби народів",
- "Видубичі",
- "Славутич",
- "Осокорки",
- "Позняки",
- "Харківська".
Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.
В метро зібрались величезні черги / Фото з місцевих телеграм-каналів
Про повне відновлення роботи турнікетів повідомлять додатково. У мережі киян закликають планувати свій маршрут завчасно через велике скупчення людей у метро.
У Києві під колесами потяга загинув чоловік: коротко
- 24 грудня у столиці людина потрапила під колеса метро. Поїзди червоної гілки метро курсували за іншим маршрутом. Інцидент трапився на станції "Лісова".
- На місці події працювали медики та правоохоронці. У КМДА зазначають, що спеціалісти проводили необхідну роботу, аби витягнути людину з-під потяга.
- Станом на 18:53 рух поїздів червоною лінією метро відновили. Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії.
- Близько 20:30 рятувальники Києва повідомили, що тіло чоловіка, який потрапив під потяг, дістали. Співробітники ДСНС виявили, що чоловіка затиснуло між платформою та потягом.
- Згодом рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблого та передали правоохоронним органам для проведення слідства та встановлення причин виникнення трагічного випадку.