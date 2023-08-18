Что будет с Межигорьем: Зеленский подписал закон, который решит судьбу экс-резиденции Януковича

Владимир Зеленский 18 августа подписал закон, который определит дальнейшую судьбу бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковича. Речь идет о знаменитом комплексе в Межигорье в Киевской области.

Теперь там создадут парк-памятник садово-паркового искусства. Он будет иметь общегосударственное значение.

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В Межигорье создадут парк-памятник

Этот документ предусматривает создание памятки садово-паркового искусства общегосударственного значения для охраны образцов паркового строительства и природы. После подписи Владимир Зеленский вернул этот закон в парламент.

На сайте Верховной Рады отметили, что этот законопроект был внесен еще 5 июня 2023 года. Приняли его уже 17 июля того же года. Согласно ему в Межигорье расположены объекты, представляющие интерес для составляющей безопасности в условиях военного положения.

Сейчас на территории правительственной резиденции "Межигорье" осуществляется проведение экскурсий и массовый отдых населения, средства за посещение не уплачиваются в государственный бюджет, что в условиях военного положения и значительного бюджетного дефицита недопустимо, поэтому указанный вопрос требует немедленного урегулирования,

– говорится в пояснительной записке Верховной Рады.

Там также сказали, что научные и эколого-образовательные подразделения парка будут играть ключевую роль в повышении экологического сознания местного населения и молодежи. Как отмечается в документе, управление парком-памяткой будет возложено на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины вместе со специальной администрацией.

Ранее бывшую резиденцию Януковича передали АРМА