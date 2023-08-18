Что будет с Межигорьем: Зеленский подписал закон, который решит судьбу экс-резиденции Януковича
Источник:Верховная рада Украины
Владимир Зеленский 18 августа подписал закон, который определит дальнейшую судьбу бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковича. Речь идет о знаменитом комплексе в Межигорье в Киевской области.
Теперь там создадут парк-памятник садово-паркового искусства. Он будет иметь общегосударственное значение.
Смотрите также Подземная жизнь и призраки ядерной войны: что известно о тайных бункерах Путина
В Межигорье создадут парк-памятник
Этот документ предусматривает создание памятки садово-паркового искусства общегосударственного значения для охраны образцов паркового строительства и природы. После подписи Владимир Зеленский вернул этот закон в парламент.
На сайте Верховной Рады отметили, что этот законопроект был внесен еще 5 июня 2023 года. Приняли его уже 17 июля того же года. Согласно ему в Межигорье расположены объекты, представляющие интерес для составляющей безопасности в условиях военного положения.
Сейчас на территории правительственной резиденции "Межигорье" осуществляется проведение экскурсий и массовый отдых населения, средства за посещение не уплачиваются в государственный бюджет, что в условиях военного положения и значительного бюджетного дефицита недопустимо, поэтому указанный вопрос требует немедленного урегулирования,
– говорится в пояснительной записке Верховной Рады.
Там также сказали, что научные и эколого-образовательные подразделения парка будут играть ключевую роль в повышении экологического сознания местного населения и молодежи. Как отмечается в документе, управление парком-памяткой будет возложено на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины вместе со специальной администрацией.
Ранее бывшую резиденцию Януковича передали АРМА
- НАБУ и САП 29 декабря 2021 года завершили расследование по бывшей резиденции Януковича в Межигорье. Этот комплекс был передан Агентству по розыску и менеджменту активов.
- Тогда НАБУ совместно с САП провело комплексное расследование фактов незаконного приобретения экс-президентом Украины и его сыном жилья с использованием служебного положения. Разветвленный комплекс, расположенный в Пуще-Водице, охватывает огромный земельный участок площадью 104,61 гектара.
- Следует отметить, что Национальное антикоррупционное бюро Украины приняло множество мер по аресту движимых и недвижимых активов в рамках текущего расследования. В частности, говорится и о конфискации транспортных средств, которые находятся на территории резиденции "Межигорье".