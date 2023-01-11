Додик объявил посла Украины персоной нон грата в "Республике Сербской": как отреагировали в МИД

Президент так называемой "Республики Сербской" Милорад Додик объявил персоной нон грата украинского посла в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василия Кирилича. Случилось это после резкой критики в сторону самого Додика.

Однако такие заявления в украинском МИД назвали популистскими в угоду Кремлю. Об этом рассказал 24 Каналу спикер МИД Олег Николенко.

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У Украины нет посла в "Республике Сербской"

По его словам, такое заявление Милорада Додика даже не заслуживало бы внимания от МИД Украины, однако за рубежом некоторые пытаются эти слова "представить как нечто, что якобы несет какие-то последствия". На самом же деле так называемое "решение" ничтожно.

Все потому, что Василий Крилич является аккредитованным послом в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе. Ведь согласно Конституции государства полномочия в сфере внешней политики находятся в исключительной компетенции Президиума Боснии и Герцеговины.

У Милорада Додика нет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как нелепую попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремлю,

– подчеркнул Олег Николенко.

Заметим, что не следует путать Республику Сербскую с Сербией. Если второе является суверенным государством, то первое – образование в составе Боснии и Герцеговины с населением чуть более миллиона человек. Что интересно, у Украины даже нет посла в так называемой "Республике Сербской".

Причины популистского заявления

Причиной объявления Василия Кирилича "нежелательной персоной" стала его резкая критика Милорада Додика за награждение Путина орденом "за особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской". Отметим, тогда Додик назвал готовность диктатором получить награду в так называемый "День Республики Сербской" большой честью.

Такие действия посол Украины назвал только "вознаграждением от одного террориста другому", за что и попал к Милораду Додику в немилость и был якобы признан персоной нон грата.

Интересно, что это празднование Конституционный суд Боснии и Герцоговины признал неконституционным, ведь оно дискриминирует хорватов и боснийцев, проживающих в этом образовании.