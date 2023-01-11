Однак такі заяви в українському МЗС назвали популістськими на догоду Кремля. Про це розповів 24 Каналу речник МЗС Олег Ніколенко.

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В України немає посла у "Республіці Сербській"

За його словами, така заява Мілорада Додіка навіть не заслуговувала б уваги від МЗС України, однак за кордоном дехто намагається ці слова "представити як щось, що нібито несе якісь наслідки". Насправді ж так зване "рішення" є нікчемним.

Усе через те, що Василь Крилич є акредитованим послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі. Адже відповідно до Конституції держави, повноваження у сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії Боснії та Герцеговини.

Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля,

– підкреслив Олег Ніколенко.

Зауважимо, що не слід плутати Республіку Сербську із Сербією. Якщо друга є суверенною державою, то перша – утворення у складі Боснії та Герцеговини з населенням трохи більше мільйона осіб. Що цікаво, в України навіть немає посла у так званій "Республіці Сербскій".

Причини популістської заяви

Причиною оголошення Василя Кирилича "небажаною персоною" стала його різка критика Мілорада Додіка за нагородження Путіна орденом "за особливу патріотичну турботу і любов до Республіки Сербської". Зазначимо, що тоді Додік назвав готовність диктатором отримати нагороду у так званий "День Республіки Сербської" великою честю.

Такі дії посол України назвав лише "винагородою від одного терориста іншому", за що й потрапив до Мілорада Додіка у немилість та був буцімто визнаний персоною нон грата.

Цікаво, що це святкування Конституційний суд Боснії та Герцоговини визнав неконституційним, адже воно дискримінує хорватів і боснійців, які проживають у цьому утворенні.