В Раде просят Кулебу отчитаться о ходе исключения России из ООН: в МИД уже отреагировали

Депутаты Верховной Рады призвали МИД Украины проинформировать о ходе исключения России из ООН. В МИД заявили, что не получали обращения, однако сообщили о ходе работы.

Представитель МИД Украины Олег Николенко напомнил, что Россия злоупотребляет правом вето, особенно после полномасштабного вторжения в Украину, пишет 24 Канал. В частности, Россия блокирует какие-либо действия ключевого органа ООН, ответственного за поддержание международного мира и безопасности.

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В МИД заявили, что многочисленные российские преступления являются прямым следствием нарушения определенных Уставом ООН процедур обретения Россией членства в ООН и статуса постоянного члена Совета Безопасности, состоявшегося 31 год назад.

МИД пытается доказать нелегитимность пребывания России в ООН

По словам Николенко, МИД привлек украинских и иностранных юристов-международников и разработал детальную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в Совбезе ООН и ООН в целом и необходимости ее исключения.

Эта позиция заключается в следующем: в декабре 1991 года российская делегация без уставных оснований узурпировала в Совете Безопасности ООН кресло СССР – государства, которое на тот момент прекратило свое существование. Обретение Российской Федерацией статуса постоянного члена Совбеза ООН было незаконным. Грубо нарушив Устав ООН, РФ ощутила тотальную вседозволенность и безнаказанность. Безнаказанное зло в прошлом привело к кровавым последствиям в нынешнем времени,

– сказал спикер.

Он напомнил, что 26 декабря 2022 года МИД Украины сделал официальное заявление и нотифицировало государства-члены ООН о начале системной кампании по лишению России статуса постоянного члена Совета безопасности.

"Заявление министерства усилило соответствующее постановление ВРУ, принятое в начале декабря. Правительство и парламент Украины выступили единым фронтом для мобилизации международного ответа против злоупотреблений России в ООН", – добавил Николенко.

МИД формирует коалицию по исключению России из ООН

В МИД сообщили, что приступили к "масштабной и системной дипломатической работе по мобилизации коалиции единомышленников и продвижению темы исключения России".

Николенко заявил, что украинские дипломаты уже провели работу более чем в 20 странах с целью привлечения их к участию в глобальной адвокации исключения России из Совбеза ООН.

Кроме того, МИД уже работает с более чем тремя десятками лидеров общественного мнения и авторитетных представителей политических, академических и экспертных кругов для адвокатирования украинской инициативы. Привлекаем лиц, которые могли бы адвокатировать не только в конкретных странах, но и на международном уровне,

– добавил представитель МИД Украины.

По его словам, количество стран и адвокатов продолжит расти. "В настоящее время МИД Украины финализует план мер и шагов публичной кампании по адвокации исключения России из Совбеза, параллельно проводя консультации с партнерами по дальнейшим дипломатическим шагам в этом направлении", – сообщил Николенко.

Исключение России из ООН – приоритет МИД

Олег Николенко подчеркнул, что вопрос исключения России из состава Совбеза ООН – это один из приоритетов внешней политики Украины.

Убеждены, что воплощение столь комплексной задачи требует консолидации всех усилий как в публичной, так и политической и дипломатической плоскости,

– говорится в сообщении.

В МИД заверили, что открыты к взаимодействию и приглашают всех заинтересованных нардепов к объединению усилий.