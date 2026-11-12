"Придало профессионализма": в Кремле на удивление положительно оценили участие генерала НАТО в переговорах

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков положительно оценил присутствие представителя НАТО на консультациях по вопросу прекращения войны в Абу-Даби. По его словам, западные и российские военные продемонстрировали профессиональный подход.

Об этом сообщают российские СМИ.

Какие подробности?

К консультациям в Объединенных Арабских Эмиратах присоединился главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Российский дипломат отметил, что появление на встречах столь высокопоставленного военного обеспечило высокий уровень профессионализма со стороны Запада.

Привлечение военных экспертов к дипломатическому диалогу, по утверждению представителя Москвы, позволило сосредоточиться на конкретных аспектах текущей ситуации с безопасностью.

Как вы понимаете, наши военные представители тоже там были. Они в полной мере владеют всем этим материалом и работали на высшем профессиональном уровне,

– утверждает Сергей Рябков.

Оценка роли США и шансы на достижение договоренностей

Помимо комментариев о военных Альянса, заместитель главы российского ведомства отметил активизацию Вашингтона в переговорном треке. По его убеждению, команда президента США Дональда Трампа демонстрирует решительное намерение найти практические варианты для завершения войны.

Нельзя отрицать наличие инициативы со стороны США в поиске решений по украинскому урегулированию,

– отметил дипломат.

Представитель российского министерства высказал мнение, что участники переговоров способны выработать функциональные решения, если проявят достаточную политическую волю и будут избегать опасного обострения.

"Построить что-то, что было бы функциональным, без иллюзий относиться к тому, чего можно достичь, и при этом избегать неконтролируемой эскалации с учетом вчерашних и позавчерашних обсуждений, я думаю, при наличии должной политической воли это возможно", – заявил Рябков.

Ход встреч в Абу-Даби

Трехсторонние консультации между делегациями Украины, США и России проходили в Абу-Даби 10–11 ноября, где Сергей Рябков непосредственно представлял российскую сторону.

Как уже сообщалось на нашем сайте, заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерал Джон Стрингер подчеркнул, что судьба этих территорий – это исключительно дело украинского народа. В то же время в командовании Альянса выразили сомнение в искренности Москвы, указав на отсутствие признаков готовности Кремля отказаться от своих требований 2022 года.