В МИД Украины отреагировали на теракт в Стамбуле: есть ли среди пострадавших украинцы

В центре Стамбула 13 ноября прогремел мощный взрыв. В МИД Украины немедленно отреагировали на теракт.

По информации СМИ, в результате взрыва есть пострадавшие и погибшие. Власти Стамбула начали расследование.

К теме Взрыв в центре Стамбула: СМИ пишут о террористе-смертнике, власти заявили о жертвах

В МИД отреагировали на теракт в Стамбуле

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что глава МИД Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывами на улице Истикляль.

Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует,

– заявил спикер.

Николенко также напомнил телефон "горячей линии" украинского консульства: +905306125577.

Коротко о теракте в Стамбуле

После взрыва улицу Истикляль перекрыли для пешеходного движения. Это популярное место среди туристов, где есть много магазинов и ресторанов. Пока неизвестно, где именно произошел теракт – в здании или на улице.

Губернатор Стамбула Али Ерликая подтвердил, что есть раненые и погибшие. По его словам, взрыв прогремел примерно в 16:20 по Анкаре. На место происшествия сразу же выехали полиция, медицинские службы и пожарные.

Впоследствии местные власти сообщили, что погибли 4 человека, а еще 38 – получили ранения. Подозревают, что теракт совершил смертник.

Сейчас полиция обследует все улицы неподалеку. Для проведения расследования назначили 5 прокуроров.

Стоит посмотреть – В ВСУ сказали, будет ли массированный вражеский обстрел 13 ноября: видео