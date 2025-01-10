Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова спикера МИД Георгия Тихого, которого цитирует УНН.

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Что говорят в МИД по поводу встречи Трампа и Путина

Спикер МИД отметил, что планирование встречи новоизбранного президента США с российским диктатором – это не новость. Георгий Тихий подчеркнул, что это может помочь справедливо окончить войну в Украине, чего все очень хотят.

Наша позиция очень проста, мы все в Украине хотим завершить войну справедливо для Украины и мы видим, что Трамп тоже настроен решительно на прекращение войны,

– сказал Тихий.

Чиновник также добавил, что Владимир Зеленский тоже может встретиться с Дональдом Трампом после его инаугурации.

Для нас главное совместно работать с Америкой ради мира. Мы готовимся к контактам украинско-американских на высоком уровне сразу после инаугурации (Дональда Трампа – 24 Канал),

– отметил спикер МИД.