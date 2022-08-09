В выходные россия продолжила сосредоточивать усилия на укреплении обороны Юга. Ведь там оккупанты тоже не имеют успеха. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании 9 августа.
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россияне снова не выполнили свой план за месяц
За последние 30 дней наступление россии на город Бахмут было ее самой успешной осью на Донбассе; однако за это время россии удалось продвинуться всего на 10 километров,
– говорится в сообщении.
На других участках Донбасса россия тоже пыталась прорваться. Но агрессор продвинулся всего на 3 километра. В Минобороны говорят, что российские оккупанты достигли гораздо меньше, чем планировали.
Несмотря на длительное интенсивное использование артиллерии в этих районах, россия не смогла создать боеспособную пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более значительные успехи.
– считает британская разведка.
россия продолжает атаковать украинские позиции в Донецкой области. Хотя усилия агрессора уже совсем не те.
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