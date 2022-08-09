Упродовж вихідних росія продовжила зосереджувати зусилля на зміцненні оборони Півдня. Адже там окупанти теж не мають успіху. Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії 9 серпня.

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росіяни знову не виконали свій план за місяць

За останні 30 днів наступ Росії на місто Бахмут був її найуспішнішою віссю на Донбасі; однак за цей час Росії вдалося просунутися лише на 10 кілометрів,

– мовиться в повідомленні.

На інших ділянках Донбасу росія теж намагалась прорватись. Але агресор просунувся лише на 3 кілометри. У Міноборони кажуть, що російські окупанти досягли значно менше, ніж планували.

Незважаючи на тривале інтенсивне використання артилерії в цих районах, росія не змогла створити боєздатну піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш значні успіхи,

– вважає британська розвідка.

росія продовжує атакувати українські позиції в Донецькій області. Хоч зусилля агресора вже зовсім не ті.

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