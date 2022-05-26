В Минобороны говорят, что бои с россиянами достигли максимальной интенсивности

По состоянию на сегодняшний день российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии столкновения. Обстановка остается сложной и имеет признаки дальнейшего обострения.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, передает 24 канал.

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По ее словам, противник применил все силы и средства для захвата нашей территории и оцепления наших войск.

На сегодняшний день бои достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск на нескольких направлениях одновременно. Впереди нас ждет очень сложный и длительный этап борьбы. Надо понимать, что это война и потери с нашей стороны неизбежны,

– отметила Маляр.

Лэнд-лиз откровенно не успевает, а россияне имеют успехи

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что война с Россией затянулась. Российские оккупанты, хотя почти потеряли наступательный потенциал, но смогли его быстро нарастить.

"Ленд-лиз откровенно не успевает, а у российских войск есть определенные успехи. Например, падение Мариуполя. Они настойчиво хотят взять Северодонецк. От Запада нужна очень мощная консолидированная реакция, к которой они оказались не готовы", – сказал Арестович.

По словам Арестовича, несколько недель были разговоры, что идет гонка по ленд-лизу и накопление россиянами резервов. Сейчас оккупанты опережают.

Они через месяц или полтора смогут подготовить до 30-ти батальонных тактических групп. Это огромный аргумент сейчас, треть от того, что заходило на территорию Украины за время полномасштабной войны. Им всего хватает. Мы, соответственно, не успеваем,

– заявил советник.

Он отметил, что в ближайший месяц Украину ждут большие неприятности. Военным будет очень тяжело на фронте. Однако потом все же стратегически, если ленд-лиз будет действовать так, как должен, а россияне потратят свои ресурсы, потому что они бросят все в бой, ситуация пойдет в другую сторону. Возможно, это будет даже позже, или, по крайней мере, ситуация выровняется.

Какая сейчас ситуация на фронте

На Северском направлении враг пытается прикрыть участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях для недопущения перекидывания наших войск на другие угрожающие направления.

На Слобожанском направлении противник оказывает систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая и Черкасские Тишки. Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.

Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов:

Чепиль,

Долгенькое,

Курулька,

Богородичное,

Студенок.

На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Чаривное, Орехов и Каменка.

На Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.

На Криворожском направлении российские оккупанты безрезультатно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.

На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.

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