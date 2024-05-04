Во время визита в Таллин Зеленский сообщил, что финансирование украинской армии происходит за счет государственного бюджета, а не за средства партнеров. На одного военного приходится 6 – 8 налогоплательщиков.
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Десятки тысяч долларов
Заместитель министра обороны Юрий Джигир раскрыл детали оборонного бюджета страны. По его словам, ежегодно Украине содержание одного бойца обходится в 1, 2 миллиона гривен или 30 тысяч долларов. Причем, эта сумма не включает расходы на оружие.
Кроме того, Джигир рассказал, что новое руководство Минобороны изменило систему закупок после ряда скандалов и усилило сотрудничество с НАТО.
Замминистра обороны уточнил, что новая проверенная система закупок помогла "ликвидировать коррупционные риски".
Мобилизация в Украине: последние новости
- С сегодняшнего дня, 4 мая, в Украине отменили статус "ограниченно годный". Это означает, что все военнообязанные, которых ранее признали "ограниченно" годными, должны повторно пройти ВВК. Их запишут в категорию или годных, или непригодных к военной службе. В Минобороны заверили, что годных в свою очередь тоже поделят на категории по функциональности.
- В оборонном ведомстве заявили, что пригодность будут определять по-новому, согласно изменениям в приказ по ВЛК. Это означает, что будут принимать во внимание не только болезни военнообязанного, но и нарушения функций организма, к которым привели эти заболевания. Критерии годности объединены по принципу "заболевание – степень нарушения функций". Например, если у человека была язва, и остался только рубец – он пригоден. Если язва была с осложнением, и было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, – непригодна.
- В Минобороны отметили, что теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению относительно пригодности мужчин, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит исключить коррупционные проявления.