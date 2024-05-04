Во время визита в Таллин Зеленский сообщил, что финансирование украинской армии происходит за счет государственного бюджета, а не за средства партнеров. На одного военного приходится 6 – 8 налогоплательщиков.

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Десятки тысяч долларов

Заместитель министра обороны Юрий Джигир раскрыл детали оборонного бюджета страны. По его словам, ежегодно Украине содержание одного бойца обходится в 1, 2 миллиона гривен или 30 тысяч долларов. Причем, эта сумма не включает расходы на оружие.

Кроме того, Джигир рассказал, что новое руководство Минобороны изменило систему закупок после ряда скандалов и усилило сотрудничество с НАТО.

Замминистра обороны уточнил, что новая проверенная система закупок помогла "ликвидировать коррупционные риски".

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