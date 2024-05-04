Під час візиту до Талліну Зеленський повідомив, що фінансування української армії відбувається за рахунок державного бюджету, а не за кошти партнерів. На одного військового припадає 6 – 8 платників податків.
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Десятки тисяч доларів
Заступник міністра оборони Юрій Джигир розкрив деталі оборонного бюджету країни. За його словами, щорічно Україні утримання одного бійця обходиться у 1, 2 мільйона гривень або 30 тисяч доларів. Причому, ця сума не включає витрати на зброю.
Крім того, Джигир розповів, що нове керівництво Міноборони змінило систему закупівель після низки скандалів і посилило співпрацю з НАТО.
Заступник міністра оборони уточнив, що нова перевірена система закупівель допомогла "ліквідувати корупційні ризики".
Мобілізація в Україні: останні новини
- Від сьогодні, 4 травня, в Україні скасували статус "обмежено придатний". Це означає, що всі військовозобов'язані, яких раніше визнали "обмежено" придатними, мусять повторно пройти ВЛК. Їх запишуть до категорії або придатних, або непридатних до військової служби. У Міноборони запевнили, що придатних своєю чергою теж поділять на категорії за функціональністю.
- В оборонному відомстві заявили, що приданість будуть визначати по-новому, згідно зі змінами до наказу щодо ВЛК. Це означає, що братимуть до уваги не лише хвороби військовозобов'язаного, але й порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання. Критерії придатності поєднані за принципом "захворювання – ступінь порушення функцій". Наприклад, якщо в людини була виразка, і залишився тільки рубець – вона придатна. Якщо виразка була з ускладненням, і було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, – непридатна.
- У Міноборони наголосили, що тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд щодо придатності чоловіків, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви.