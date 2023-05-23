Советник министра обороны Украины Юрий Сак даже удивился, что российским повстанцам и российским партизанам понадобилось столько времени, чтобы активизироваться.
Кстати говоря Могут пойти на Москву, – полковник запаса ВСУ о последствиях "белгородского прорыва"
Погибли более 200 тысяч российских солдат. Пожалуй, переломная точка достигнута,
– сказал Сак.
Одна цель
В Минобороны уверены, что ВСУ вдохновили российских партизан, а также граждан, которые надеются что-либо изменить и не хотят быть частью этого преступления агрессии.
Сак отделяет Украину от прямой связи с партизанами, но признает, что они имеют схожие цели. Россияне заявили, что хотят демилитаризировать эту часть России. Они хотят, чтобы война ушла с их территории. Это отвечает целям Украины.
Для того чтобы Украина и Европа была в безопасности, нужно будет создать демилитаризованную зону определенной формы в частях России.
Россияне будут вынуждены перебрасывать войска
Военный эксперт Роман Свитан также убежден, что инцидент в Белгородской области – только начало. Он отметил, что происходящие там события могут случиться в Брянской или Курской областях.
Это заставит командование российской армии перебрасывать в эти области воинские части, технику, определенное количество боеприпасов с линии фронта. Эксперт предполагает, что именно на этих участках фронта у ВСУ может произойти один или несколько прорывов.