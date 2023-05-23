Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что "белгородский прорыв" – это очень положительный момент для украинских частей, которые должны пойти в наступление.
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Будут перебрасывать войска
Он отметил, что события, происходящие в Белгородской области, могут произойти, например, в Брянской или Курской областях.
Это заставит командование российской армии перебрасывать в эти области воинские части, технику, определенное количество боеприпасов с линии фронта. И именно с тех участков фронта, где у ВСУ должен произойти один или несколько прорывов.
"Поэтому мы внимательно наблюдаем за развитием этой ситуации и будем поддерживать россиян, выполняющих эту задачу", – отметил военный эксперт.
Военный эксперт рассказал, как "белгородский прорыв" повлияет на ситуацию на фронте: смотрите видео
Могут двигаться к центру принятия решений в России
Самыми первыми россияне перебросят в Белгородскую область части разведуправления Генштаба российской армии. Это представители ГРУ, которые будут пытаться как-то нивелировать эту ситуацию и остановить продвижение русского освободительного войска на территорию России.
Они, в зависимости от складывающихся оперативных обстоятельств, начнут двигаться вероятнее всего в сторону Москвы – в центр принятия решений. Возможно, они будут менять свои направления, задачи,
– заметил он.
Россияне же начнут оттягивать часть своих войск, в частности, ГРУ и ВДВ. Поэтому десант, который должен был появиться в районе, допустим, Бахмута, будет переброшен для блокировки Русского добровольческого корпуса.
"Это очень хорошо для украинских войск", – подчеркнул Роман Свитан.
Что известно о "белгородском прорыве"
- Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 22 мая вошли на территорию Белгородской области России. Позже они сообщили, что "освободили" населенный пункт Козинка, а в Грайворон зашли их передовые отряды.
- Продвижение РДК и легиона "Свобода России" продолжается вглубь Белгородской области. Также они озвучили свои цели, а именно создание демилитаризованной зоны на границе с Россией, чтобы прекратить откуда обстрелы Украины.
- В то же время российские власти срочно ввели план "Эдельвейс" и "Перехват" в Белгородской области. Также в регионе был введен режим "контртеррористической операции".
- Также напуганные местные жители начали в панике бежать из Белгородской области. Так, 22 мая на выезде образовались огромные пробки на дорогах. Местные власти объявили об эвакуации из области. Об этом сообщается по радио в Белгороде.