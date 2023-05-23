Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив 24 Каналу, що "бєлгородський прорив" – це дуже позитивний момент для українських частин, які мають піти в наступ.

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Будуть перекидати війська

Він зауважив, що події, які відбуваються в Бєлгородській області, можуть трапитись, наприклад, в Брянській чи Курській областях.

Це змусить командування російської армії перекидати до цих областей військові частини, техніку, певну кількість боєприпасів з лінії фронту. І саме з тих ділянок фронту, де у ЗСУ мають відбутися один чи декілька проривів.

"Тому ми уважно спостерігаємо за розвитком цієї ситуації і будемо підтримувати росіян, які виконують це завдання", – зазначив військовий експерт.

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Можуть рухатись до центру ухвалювання рішень в Росії

Найпершими росіяни перекинуть до Бєлгородської області частини розвідуправління Генштабу російської армії. Це представник ГРУ, які будуть намагатися якось нівелювати цю ситуацію та зупинити просування російського визвольного війська на територію Росії.

Вони почнуть рухатись найімовірніше в бік Москви – в центр ухвалювання рішень в залежності від оперативних обставин, які будуть складатися. Можливо, вони будуть змінювати свої напрямки, завдання,

– зауважив він.

Росіяни ж почнуть відтягувати частину російських військ, зокрема, ГРУ та ПДВ. Тому десант, який мав з'явитися в районі, припустимо, Бахмута, буде перекинутий для блокування Російського добровольчого корпуса.

"Це дуже добре для українських військ", – наголосив Роман Світан.

Важливо! Заступниця очільника оборонного відомства Ганна Маляр наголосила, що участь у демілітаризації Бєлгородщини беруть лише російські добровольці. Вона підкреслила, що Україна не веде війну на чужих територіях.

Що відомо про "бєлгородський прорив"