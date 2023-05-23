Радник міністра оборони України Юрій Сак навіть здивувався, що російським повстанцям і російським партизанам знадобилося стільки часу, аби активізуватись.

До речі Можуть піти на Москву, – полковник запасу ЗСУ про наслідки "бєлгородського прориву"

Загинуло понад 200 тисяч російських солдатів. Мабуть, переломна точка досягнута,

– сказав Сак.

Одна ціль

У Міноборони впевнені, що ЗСУ надихнули російських партизанів, а також громадян, які сподіваються щось змінити і не хочуть бути частиною цього злочину агресії.

Сак відділяє Україну від прямого зв’язку з партизанами, але визнає, що вони мають схожі цілі. Росіяни заявили, що хочуть демілітаризувати цю частину Росії. Вони хочуть, щоб війна пішла з їхньої території. Це відповідає цілям України.

Для того, аби Україна та Європа була в безпеці, потрібно буде створити демілітаризовану зону певної форми в частинах Росії.

Росіяни будуть змушені перекидати війська

Військовий експерт Роман Світан також переконаний, що інцидент в Бєлгородській області – тільки початок. Він зауважив, що події, які там відбуваються, можуть трапитись в Брянській чи Курській областях.

Це змусить командування російської армії перекидати до цих областей військові частини, техніку, певну кількість боєприпасів з лінії фронту. Експерт припускає, що саме на цих ділянках фронту у ЗСУ може відбутись один чи декілька проривів.