В Минобороны рассказали об обострении ситуации на фронте

На фронте происходит обострение ситуации. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

В Минобороны рассказали, что ситуация российско-украинской войны остается напряженной и имеет признаки дальнейшего обострения.

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Отмечается, что российские оккупационные войска ведут интенсивное огневое влияние вдоль всей линии столкновения, а также пытаются избивать артиллерией в глубину обороны Украинских войск в двух направлениях – Донецком и Славянском.

Противник сосредотачивает усилия на содержании занятых им рубежей, ведет разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций, пополняет запасы ВВТ, боеприпасов и ГСМ, а также пытается улучшить свое тактическое положение.

– сообщил Александр Мотузяник.

Он добавил, что российские войска определяют новые рубежи запуска ракет по территории Украины.

Украинская оборона

Александр Мотузяник рассказал, что украинские войска ведут оборонительную операцию, нанося противнику ощутимые потери в живой силе и технике.

"В частности, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки наши воины отразили 14 вражеских атак, сожгли 8 танков, 14 единиц боевой бронированной и 6 единиц автомобильной техники российских оккупантов" – объявил Мотузяник.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны в сутки сбили несколько БПЛА типа "Орлан-10".

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