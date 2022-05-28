В Минобороны рассказали, возможна ли новая атака на Киев

В Министерстве обороны Украины нет информации, что Россия совершит еще одно наступление на Киев в ближайшие дни. Однако в столице Украины, как и в других регионах, сохраняется угроза российского вторжения.

Захват Киева – самый простой путь для России установить контроль в Украине

Замминистра обороны Анна Маляр в эфире канала "Рада" прокомментировала слухи о том, что Россия снова попытается захватить Киев, сообщает 24 канал. В частности, она высказалась о том, что на днях киевлянам на телефоны приходили сообщения, что в 4 утра Россия снова будет атаковать столицу.

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Маляр констатировала, что среди киевлян была посеяна очень серьезная паника. В то же время, в Министерстве обороны не подтверждают информацию, что вооруженные силы России готовятся к повторному наступлению на Киев в ближайшие дни.

На сегодня такой информации, которая бы свидетельствовала о возможном наступлении, у нас нет,

– сказала заместитель Алексея Резникова.

Она подчеркнула, что украинцы должны понимать, что угроза Киеву и всей территории Украины есть постоянно, поскольку война продолжается до сих пор.

По словам Маляр, для России самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной – это захват Киева. Поэтому, как она сказала, нужно понимать, что Киев под постоянной угрозой.

Заместитель главы Минобороны заявила, что нагнетание ситуации и создание панических волн играет только на руку врагу. Она отметила, что россияне даже в тестовом режиме могут запускать такую информацию, как о возобновлении плана по захвату украинской столицы.

В завершение Маляр сообщила, что в Минобороны исследовали информацию, где появлялись сообщения о повторном нападении на Киев. По ее словам, это российские источники, а также небезразличные граждане Украины, поверившие в дезинформацию.

Беларусь создает напряженность на границе с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал создать "оперативный штаб" на границе с Украиной. После этого появилась информация, что Беларусь развернула маневровую группу радиоэлектронной борьбы в Гомельской области на границе с Украиной.

Эта область граничит с Житомирщиной, Киевщиной и Черниговщиной. В ответ в офисе президента сообщили, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин также заявил, что пока нет признаков того, Россия начала формировать ударные группы для наступления на Киев.

Отметим, что Киевщина была полностью деоккупирована в конце марта – начале мая. После этого стало известно о зверствах россиян над гражданским населением, в результате чего только в Киевской области погибли более 1200 человек.

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