Заявление минобороны страны-оккупанта распространили росСМИ, информирует 24 канал. Речь идет, что сначала мобилизованных ждет так называемый процесс "слаживания". Сколько он продлится, конечно, не рассказали.

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А уже тогда "пушечное мясо" отправят на верную смерть в Украину.

Первые мобилизованные уже прибывают

Алексей Арестович рассказал, что часть мобилизованных в сентябре уже прибыла на фронт. Ни о какой должной военной подготовке даже речь не идет.

Их немного, но этот контингент напихали в подразделения в районе Сватово и Харьковской области, где нужно затыкать "дыры". Большинство подойдет недели через две. Все потому, что долгая "доставка", поскольку их свозят со всей россии,

– рассказал Арестович.

Он добавил, что мобилизованные, очевидно, будут пытаться привлекать волнами. Сначала это будет 60 – 90 тысяч оккупантов. В то же время, россии не удастся восстановить даже "группировку вторжения".

С 24 февраля враг существенно ослаб. Тем временем воины ВСУ стали еще сильнее. Они наносят оккупантам колоссальные потери и освобождают населенные пункты.

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