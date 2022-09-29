Заяву міноборони країни-окупантки поширили росЗМІ, інформує 24 канал. Мовиться, що спершу мобілізованих чекає так званий процес "згладження". Скільки він триватиме, звичайно ж, не розповіли.

Зауважте Які країни закликали своїх громадян покинути росію

А вже тоді "гарматне м'ясо" відправлять на вірну смерть в Україну.

Перші мобілізовані вже прибувають

Олексій Арестович розповів, що частина мобілізованих у вересні вже прибула на фронт. Про жодний належний військовий вишкіл навіть не мовиться.

Їх небагато, але цей контингент напхали до підрозділів у районі Сватового та Харківської області, де треба затикати "дірки". Більшість підійде тижнів через два. Все тому, що довга "доставка", оскільки їх звозять з усієї росії,

– розповів Арестович.

Він додав, що мобілізованих, вочевидь, намагатимуться залучати хвилями. Спершу це буде 60 – 90 тисяч окупантів. Водночас росії не вдасться відновити навіть "угруповання вторгнення".

Від 24 лютого ворог суттєво ослаб. Тим часом воїни ЗСУ стали ще сильнішими. Вони завдають окупантам колосальних втрат й звільняють населені пункти.

Зауважте – огляд карти бойових дій за 29 вересня: дивіться відео