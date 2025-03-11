"Позиция Ляшко": в Минздраве настояли на запрете маркетинговых договоров при формировании цен на лекарства

Министр здравоохранения Виктор Ляшко провел совещание с украинскими и иностранными производителями лекарственных средств и подчеркнул важность соблюдения требований обновленных регуляций на фармрынке, которые заработали с 1 марта.

Об этом сообщает The Pharma Media.

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Одно из таких изменений – это запрет маркетинговых платежей аптекам за продвижение отдельных лекарств.

С 1 марта заработал ряд важных регуляторных изменений: урегулированы максимально возможные наценки на лекарственные средства и восстановлены проверки Госпродпотребслужбой за их соблюдением, запрещены маркетинговые платежи производителей аптекам за продвижение своей продукции, которые в итоге платил потребитель,

– отметил министр.

Такие изменения направлены на снижение необоснованно высоких цен на лекарства.

По словам эксперта Алексея Голобуцкого, система маркетинговых договоров, которая работала до сих пор, действовала между аптеками и фармпроизводителями. Схема предусматривала финансовые стимулы (бонусы, кэшбеки и т.д.), которые аптекари требовали от производителей за то, чтобы они продвигали (навязывали) потребителям отдельные препараты.

"Вопрос в том, что аптеки навязывали нам не всегда лучшие, самые дешевые и по сути нужные лекарства. А те, которые были выгоднее им с финансовой точки зрения. В мире эти вопросы жестко регулируются, ведь речь не только об этике, а о здоровье людей", – объяснил он.

По информации Голобуцкого, при подготовке новых правил регулирования фармацевтического рынка Минздрав принципиально настоял на том, чтобы запретить "игры" в маркетинговые договоры, за которые в итоге все равно платили потребители.

"Говорят, что это была личная позиция министра Ляшко. И на последнем совещании с производителями лекарств он в очередной раз подчеркнул необходимость соблюдать новые правила. Насколько с этим согласятся аптечные сети и их лоббисты – увидим", – добавил эксперт.

Напомним, 12 февраля 2024 года СНБО принял решение "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев".