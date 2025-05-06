В Минздраве подтвердили, что запрет маркетинга не повлиял на цены на лекарства, – Сердюк

Очередное совещание по регулированию маркетинговых услуг состоялось в понедельник под председательством заместителя председателя Офиса президента Ирины Верещук. В Минздраве подтвердили, что запрет на заключение маркетинговых соглашений между аптеками и производителями не повлиял на цены на лекарства, поэтому обсуждалась необходимость возвращения этой услуги на уровне 15%.

Об этом сообщил участник совещания, президент "Всеукраинского совета защиты и прав безопасности пациентов" Виктор Сердюк, пишет 24 Канал.

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Что показал анализ цен

"Сегодня принял участие в важном совещании под председательством заместителя председателя Офиса Президента Ирины Верещук. На этот раз тема заседания касалась регулирования аптечного маркетинга. Нужно отметить, госпожа Ирина – виртуозный модератор и переговорщик, умело удерживает баланс между интересами бизнеса и пациентов", – написал Сердюк на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что во время совещания заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов подтвердил, что введенный с 1 марта запрет на заключение маркетинговых договоров между аптеками и производителями не повлиял на снижение цен на лекарства.

Планировалось, что запрет маркетинговых платежей приведет к снижению цены. Заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов официально подтвердил, что запрет заключения маркетинговых договоров между аптеками и производителями не повлиял на снижение цен на лекарства. К сожалению, анализ цен показал, что многие западные компании даже увеличили цены на 5 – 10 и более процентов,

– написал Сердюк.

По его словам, основная дискуссия касалась процентной ставки маркетинга.

"Представители аптек, во время совещания предложили вернуть возможность заключения маркетинговых договоров, при этом ограничив их на уровне 15%. По их мнению, это позволит стабилизировать ситуацию, поддержать и развивать конкуренцию и не допустить закрытия аптек, особенно в регионах. Главное, руководители крупных аптечных сетей четко пообещали, что при условии возвращением маркетинга на уровне 15%, пациенты смогут по-настоящему почувствовать снижение цен на лекарства. Учитывая, что больше никто не решился предоставить гарантии снижения цены на лекарства, предложил поддержать 15% при условии мониторинга цен и пересмотра решения через 3 – 6 месяцев",– отметил Сердюк.

Он также убежден, что цены на генерические лекарства позволит снизить введение принципа референтной цены: цена в Украине должна быть не выше, чем средняя в нескольких странах Европы.

Сердюк добавил, что на совещании также обсуждали важную инициативу о том, что цена генерического лекарственного средства должна быть дешевле оригинального не менее чем на 25%. Сейчас этот показатель около 10 – 15 %.