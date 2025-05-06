Про це повідомив учасник наради, президент "Всеукраїнської ради захисту та прав безпеки пацієнтів" Віктор Сердюк, пише 24 Канал.

Дивіться також В Україні перевірять аптеки: чи дійсно ліки відпускають фахівці

Що показав аналіз цін

"Сьогодні взяв участь у важливій нараді під головуванням заступниці голови Офісу Президента Ірини Верещук. Цього разу тема засідання стосувалась регулювання аптечного маркетингу. Потрібно відзначити, пані Ірина – віртуозна модераторка та перемовник, вміло утримує баланс між інтересами бізнесу та пацієнтів", – написав Сердюк на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що під час наради заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов підтвердив, що введена з 1 березня заборона на укладення маркетингових договорів між аптеками та виробниками не вплинула на зниження цін на ліки.

Планувалося, що заборона маркетингових платежів призведе до зниження ціни. Заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов офіційно підтвердив, що заборона укладання маркетингових договорів між аптеками та виробниками не вплинула на зниження цін на ліки. На жаль, аналіз цін показав, що багато західних компаній навіть збільшили ціни на 5 – 10 і більше відсотків,

– написав Сердюк.

За його словами, основна дискусія стосувалась відсоткової ставки маркетингу.

"Представники аптек, під час наради запропонували повернути можливість укладення маркетингових договорів, при цьому обмеживши їх на рівні 15%. На їх думку, це дозволить стабілізувати ситуацію, підтримати та розвивати конкуренцію й не допустити закриття аптек, особливо в регіонах. Головне, керівники великих аптечних мереж чітко пообіцяли, що за умови поверненням маркетингу на рівні 15%, пацієнти зможуть по-справжньому відчути зниження цін на ліки. Зважаючи, що більше ніхто не наважився надати гарантії зниження ціни на ліки, запропонував підтримати 15% за умови моніторингу цін та перегляду рішення через 3 – 6 місяців",– зазначив Сердюк.

Він також переконаний, що ціни на генеричні ліки дозволить знизити запровадження принципу референтної ціни: ціна в Україні має бути не вищою, ніж середня у кількох країнах Європи.

Сердюк додав, що на нараді також обговорювали важливу ініціативу щодо того, що ціна генеричного лікарського засобу повинна бути дешевшою від оригінального не менше ніж на 25%. Наразі цей показник близько 10 – 15 %.