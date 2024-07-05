В Миргородской громаде слышали взрыв

Утром 5 июля в Полтавской области слышали взрыв. Отмечается, что он прогремел в Миргородской общине.

Перед этим Воздушные силы Украины сообщали о скоростной цели на Полтавщину. Россияне атаковали баллистикой.

Смотрите также Успехи ВСУ в Донецкой области, российская ДРГ на Харьковщине: как изменилась линия фронта за неделю

Взрыв на Полтавщине

Примерно в 10:20 жители Миргородской общины сообщили о взрыве. Там была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе.

Скоростная цель на Полтавщине курсом на Кировоградщину,

– сообщили ПС в 10:08.

Мониторинговые паблики отмечают, что это была баллистическая ракета. Вероятно, речь идет об Искандер-М. Там также фиксировали работу вражеского разведывательного дрона.

Уже в 10:36 мониторы снова предупредили о баллистике курсом на Миргород. Пуски зафиксировали из Курской области России. В 10:40 там снова прогремел взрыв.

Отметим, что за последние недели Миргород неоднократно оказывается под атакой россиян. В частности, 1 июля, российские паблики сообщили об ударе по аэродрому, заявив об уничтожении Су-27. Однако ексречник Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что не все так страшно как утверждает враг. Он намекнул, что оккупантов могли ввести в заблуждение с помощью макетов и других средств.