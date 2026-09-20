В полицию поступили тревожные сообщения из Оргеевского и Каларашского районов Молдовы. Около двух часов ночи люди заметили яркие вспышки и объекты, похожие на дроны.

Что известно о ночном инциденте?

Правоохранители сразу же выехали на вызовы в села Березлоджи и Деренеу. Они тщательно осмотрели территорию как в пределах населенных пунктов, так и за их пределами.

Однако никаких обломков, ворон от ударов или пожаров, которые бы свидетельствовали о падении беспилотников, пока не обнаружили.

Поисковые работы и проверки продолжаются. В то же время полицейские призвали граждан не приближаться к подозрительным предметам в случае их обнаружения и сразу же звонить в экстренные службы.

Предыдущие случаи нарушения воздушного пространства

Это уже не первая подобная ситуация за последние дни. В частности, 18 сентября правоохранители обнаружили остатки беспилотника в селе Колоница недалеко от Кишинева. В ту же ночь жители пригорода столицы услышали мощный взрыв, хотя министерство обороны не зафиксировало нарушений воздушного пространства. А уже на следующее утро пограничники заметили несколько неизвестных аппаратов над районом Штефан-Воде.

Как уже сообщалось на нашем сайте, российские дроны регулярно залетают на территорию соседних государств. Недавно один из "Шахедов" пересек границу и упал в Румынии после транзитного пролета через Украину и Молдову.

Кроме того, в начале сентября российский ударный беспилотник создавал угрозу самолету Зеленского, когда тот находился в Молдове. Из-за опасности в центральной части страны даже пришлось временно ограничить полеты гражданской авиации.