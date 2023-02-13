Надо избавиться от провокатора, – у Зеленского прокомментировали угрозу госпереворота в Молдове

Россия пытается совершить государственный переворот в Молдове, чтобы к власти в стране пришли российские приспешники. Таким образом, Кремль хочет подчинить себе нашего соседа.

Советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что попытки России захватить власть в Молдове показывают миру настоящее лицо России. Планы Кремля по Молдове демонстрируют неограниченные аппетиты Москвы.

Важно Диверсанты в гражданском и захват власти: Санду раскрыла план России в отношении Молдовы

Нужно избавиться от провокатора

Михаил Подоляк подчеркнул, что угроза государственного переворота в Молдове показывает настоящее лицо России, которое следовало бы увидеть всем, кто верит в "мирное урегулирование". На 9-й год войны с Украиной и спустя почти год после начала вторжения в наше государство Кремль посягает на еще одну страну.

Советник главы ОП подчеркнул, что не стоит работать с симптомами – войной в Украине или угрозой переворота в Молдове – нужно избавиться от агрессора, который является провокатором всех этих бед.

Попытки России дестабилизировать Молдову и совершить госпереворот – еще одно доказательство подлинной сущности российского экспансионистского государства и неограниченности его аппетитов. Это нужно помнить всем, кто хочет "урегулирования". Работать с симптомами не получится – только избавиться от провокатора,

– подчеркнул Подоляк.

Россия готовит переворот в Молдове

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове. По его словам, украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "взломать Молдову". Все данные украинская сторона передала Кишиневу.

Впоследствии президент Молдовы Майя Санду подтвердила то, что Украина предоставила эту информацию, и заявила, что план россиян является краткосрочным и предусматривает диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников. Для госпереворота Россия хочет использовать своих граждан, а также граждан Беларуси, Сербии и Черногории.

Кроме того, под видом мирных протестов захватчики готовят попытку захвата власти в Кишиневе. Правоохранители Молдовы готовятся предотвратить эти провокации и держат ситуацию под контролем.