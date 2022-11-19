Хотя экономисты уверяют, что блэкаута не будет, однако нужно быть готовыми ко всему. Именно поэтому, как отмечает соучредитель банка Олег Гороховский, в Monobank решили обновить определенные сервисы в системе.

Читайте также Отбой паники: в ДТЭК объяснили слова о "необходимости уехать из страны"

Когда не будет работать Monobank

Следовательно, не следует проводить операции в приложении банка в такие часы 20 ноября:

с 00:30 до 05:00, потому что тогда будут проводиться регламентные работы;

в частности, с 03:00 до 05:00 не будут доступны платежи, пополнения, переводы, так как будут обновлять внутреннюю систему.

Нам нужно это время для установки обновлений на внутренних системах. В настоящее время не будет доступно открытие новых карт, счетов, депозитов, банок, рассрочек. Пожалуйста, не производите оплаты в этот период, поскольку они, скорее всего, будут неуспешными,

– написал Гороховский.

Также он извинился за неудобства и отметил, что надеется – не сильно подводит клиентов.

Массированный обстрел 15 ноября и реакция Monobank

Во вторник, 15 ноября, Россия запустила около 100 ракет по нашему государству. В результате пострадала критическая инфраструктура и без света осталось много граждан нашего государства. По словам депутата Даниила Гетманцева, причиненный ущерб можно оценить от 0,5 до 1 миллиарда долларов.

Читайте также Осталось около тысячи ракет, – Свитан спрогнозировал, какими могут быть следующие обстрелы

Олег Гороховский отреагировал на атаку на своей странице в фейсбук. Он назвал россиян слабоумными, которые не могут добиться успеха на поле боя, поэтому "кошмарят мирные города". Гороховский убежден, что наши соседи являются террористами и, вероятно, сами не осознают, как плачевно выглядят ракетные атаки.

Обратите внимание! Monobank планирует запустить собственный стартап в Польше. Когда воплотят в жизнь задуманное – неизвестно, однако сейчас собирают команду для реализации проекта.

Достойно внимания – эксперт спрогнозировал будет ли тотальное отключение света: смотрите видео