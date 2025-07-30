В Одессе трех подростков на матрасе унесло в море
- В Одессе спасатели спасли трех подростков и трех мужчин, которых на матрасах отнесло в море на разных пляжах.
- ГСЧС призвала соблюдать правила безопасности на воде, отметив, что за минувшие сутки погибло четыре человека, а с начала года – 539 человек, включая 49 детей.
В Одессе спасатели предотвратили трагедию, спасая подростков, которых унесло в море. К счастью, с ними все в порядке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Что известно о новых инцидентах на воде?
На пляже "Золотой берег" в Одессе трех подростков на матрасе унесло в море. Их успели вовремя спасти.
Аналогичный случай произошел и на другом одесском пляже – "Отрада". Там в море унесло трех мужчин. Их также спасли.
В ГСЧС призвали соблюдать правила безопасности на воде. Там отметили, что только за минувшие сутки на водных объектах Украины погибли четыре человека – в Ровенской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве. С начала года вода унесла жизни 539 человек, среди них – 49 детей.
Заметим, что в Черноморске Одесской области вторые сутки ищут подростка, который исчез в море во время шторма 28 июля. Спасатели обследовали уже 16 500 квадратных метров морского дна, однако тщетно.