Российские СМИ сначала сообщали, что причиной потопа стала инициативность сотрудников, желающих проверить кнопку пожарного реагирования, но что-то пошло не так.

К теме Сбились из числа: в России новый пожар – горит помещение на станции метро "Владыкино"

Впрочем, впоследствии стало известно, что причина куда более эпическая – потоп в аэропорту произошел из-за голодного, но забывчивого сотрудника "Аэрофлота".

Московский аэропорт затопило водой: видео

Голодный россиянин затопил аэропорт в Москве

Мужчина решил пообедать в служебном помещении авиакомпании и поставил свою еду в микроволновку, но отвлекся и забыл о ней.

Вспомнил он о своем обеде, только когда из микроволновки пошел дым, а в аэропорту сработала система тушения пожара.

Что интересно, вода, которая должна была тушить пожар, полилась вообще не в том месте, где сработали датчики: задымленное служебное помещение находится на третьем этаже здания, а система тушения огня сработала вблизи кафе в общей зоне аэропорта,

– говорится в сообщении.

Пассажирам пришлось с багажом в руках передвигаться по лужам.

Похоже, что россиянам надоели пожары, они взялись затапливать помещение.

Актуально о чрезвычайных событиях в России