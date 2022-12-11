Российские СМИ сначала сообщали, что причиной потопа стала инициативность сотрудников, желающих проверить кнопку пожарного реагирования, но что-то пошло не так.
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Впрочем, впоследствии стало известно, что причина куда более эпическая – потоп в аэропорту произошел из-за голодного, но забывчивого сотрудника "Аэрофлота".
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Мужчина решил пообедать в служебном помещении авиакомпании и поставил свою еду в микроволновку, но отвлекся и забыл о ней.
Вспомнил он о своем обеде, только когда из микроволновки пошел дым, а в аэропорту сработала система тушения пожара.
Что интересно, вода, которая должна была тушить пожар, полилась вообще не в том месте, где сработали датчики: задымленное служебное помещение находится на третьем этаже здания, а система тушения огня сработала вблизи кафе в общей зоне аэропорта,
– говорится в сообщении.
Пассажирам пришлось с багажом в руках передвигаться по лужам.
Похоже, что россиянам надоели пожары, они взялись затапливать помещение.
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