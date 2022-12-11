Російські ЗМІ спершу повідомляли, що причиною потопу стала ініціативність співробітників, які хотіли перевірити кнопку пожежного реагування, але щось пішло не так.

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Втім, згодом стало відомо, що причина куди епічніша – потоп в аеропорту сталася через голодного, але забудькуватого співробітника "Аерофлоту".

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Чоловік вирішив пообідати у службовому приміщенні авіакомпанії та поставив свою їжу до мікрохвильової печі, але відволікся і забув про неї.

Згадав він про свій обід, лише коли з мікрохвильової печі пішов дим, а в аеропорту спрацювала система гасіння пожежі.

Що цікаво, вода, яка мала гасити пожежу, полилася взагалі не в тому місці, де спрацювали датчики: задимлене службове приміщення знаходиться на третьому поверсі будівлі, а система гасіння вогню спрацювала поблизу кафе у загальній зоні аеропорту,

– йдеться у повідомленні.

Пасажирам довелося з багажем у руках пересуватися по калюжах.

Схоже, що росіянам набридли пожежі, то вони взялись затоплювати приміщення.

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