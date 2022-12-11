Російські ЗМІ спершу повідомляли, що причиною потопу стала ініціативність співробітників, які хотіли перевірити кнопку пожежного реагування, але щось пішло не так.
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Втім, згодом стало відомо, що причина куди епічніша – потоп в аеропорту сталася через голодного, але забудькуватого співробітника "Аерофлоту".
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Чоловік вирішив пообідати у службовому приміщенні авіакомпанії та поставив свою їжу до мікрохвильової печі, але відволікся і забув про неї.
Згадав він про свій обід, лише коли з мікрохвильової печі пішов дим, а в аеропорту спрацювала система гасіння пожежі.
Що цікаво, вода, яка мала гасити пожежу, полилася взагалі не в тому місці, де спрацювали датчики: задимлене службове приміщення знаходиться на третьому поверсі будівлі, а система гасіння вогню спрацювала поблизу кафе у загальній зоні аеропорту,
– йдеться у повідомленні.
Пасажирам довелося з багажем у руках пересуватися по калюжах.
Схоже, що росіянам набридли пожежі, то вони взялись затоплювати приміщення.
Актуально про надзвичайні події в Росії
- В Росії 9 грудня був день – пожежа, у прямому сенсі цього слова. Упродовж доби сталось 5 масштабних пожеж у різних місцях та з різних причин.
- Наймасштабніша сталась на території торгового центру "Мега Хімки". Російські рятувальники заявили, що займання сталося внаслідок "порушення під час зварювальних робіт". Мало віриться, адже полум'я поширилось на 17 тисяч квадратних метрів.
- Уже за кілька годин стало відомо про ще одну масштабну пожежу – у Барнаулі Алтайського краю горіло підприємство з виготовлення шин. До гасіння залучили навіть спеціальний поїзд.
- Уже на вечір повідомили про третю пожежу – на станції метро "Владикіно".