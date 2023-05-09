В Москве полицейские дважды избили мужчину за украинский флаг

В Москве задержан мужчина, вышедший в метро "Тверская" с флагом Украины. Перед задержанием полицейские дважды избили его.

Речь идет об активисте Александре Посконном. Подробности задержания он рассказал журналистам.

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По его словам, полицейские дважды избили его – сначала во время задержания, а затем в автозаке. Также он рассказал, что сотрудники полиции угрожали ему уголовным делом по статье об экстремизме. В итоге Посконный отпущен из отдела полиции с протоколом по статье о "дискредитации" российской армии.

Посконный сообщил правозащитникам, что в отделе находились еще по меньшей мере три человека, задержанных через желтый и синий цвета на одежде.

Статья о "дискредитации" российской армии России появилась в Уголовном кодексе и КоАП вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. По данным статистики судебного департамента при Верховном суде России, за 2022 год в российские суды поступило 5622 административных протокола о "дискредитации" армии России.

В центре Санкт-Петербурга 14 апреля подняли украинский флаг. Он появился у Таврического дворца вместе с флагами других стран СНГ. 14 апреля там открылась очередная сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

С 2014 года Украина отказалась участвовать в ней. Тогда председатель совета федерации федерального собрания России Валентина Матвиенко заявляла, что официального заявления от Украины о выходе не поступало. Поэтому флаг нашей страны и закрепленные за ней помещения по-прежнему почему-то остаются в Таврическом дворце.