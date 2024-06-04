В Москве неизвестный открыл стрельбу: есть раненые

Неизвестный устроил стрельбу возле торгового центра в Москве. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы, передает 24 Канал. Известно, что инцидент произошел на Костромской улице возле торгового центра.

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Стрельба в Москве

Инцидент произошел на Костромской улице у торгового центра. Неизвестный мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки. Предварительно, пострадали два человека,

– говорится в сообщениях пропагандистских СМИ.

По данным местных телеграм-каналов, стрельбу открыли из окна многоквартирного дома по улице Костромской в ​​районе Бибирево на северо-востоке Москвы.

Некоторые СМИ указывают, что неизвестный стрелял в общественный транспорт. Предварительно один из шаров попал в автобус, который на тот момент двигался по улице.

На эту минуту улицу окружили правоохранители, злоумышленника ищут. По предварительной информации, в результате этого "неприятного" инцидента пострадали два человека.

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Предварительно, один был ранен в руку, а другой – в голову. На улице Костромской дежурят несколько машин полиции и Росгвардии.

Все автобусы, следующие этим участком изменили маршрут и идут в объезд. По словам очевидцев, Костромская перекрыта примерно от дома номер три до Алтуфиевского шоссе.